Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnen in Brand gesteckt - Taschendiebe - Sachbeschädigung

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter griffen einen 38-jährigen Mann aus Olpe in der Nacht auf Samstag am Kurt-Schumacher-Ring mit einem Pfefferspray an. Zeugen berichten, dass die Täter auf den Geschädigten zugelaufen seien und mit einer Sprühflasche eingesprüht hätten. Die Unbekannten werden als männlich, zwischen 20 und 23 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben. Sie flüchteten in Richtung Dortmunder Straße. Die Polizei ermittelt. Die Tat hielt den alkoholisierten Geschädigten allerdings nicht davon ab, die eingesetzen Kräfte der Polizei zu beleidigen. Ihn erwartet nun ebenfalls eine Strafanzeige. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (lk)

Am Freitag zwischen 13.15 und 21 Uhr wurde an der Friesenstraße in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster aus dem Rahmen, durchwühlten die Wohnung und erbeuteten Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099- 5510 oder -5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Aus einem Mehrzweckraum in einem Mehrfamilienhaus wurden in der Nacht zum Samstag Musikinstrumente gestohlen. Der oder die Täter entwendeten Verstärker, Bass, E-Gitarre und einen Beamer. In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in ein Am Schmachtenberg abgestelltes Wohnmobil eingedrungen. Sie durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten Schlüssel und Motorradhandschuhe. Am Kurt-Schumacher-Ring wurde am Samstag zwischen 16.45 und 17.20 Uhr ein Fahrrad gestohlen. Der Besitzer hatte es nach eigenen Angaben mit einem Gliederschloss unter einer Treppe abgestellt. Es handelt sich um ein Bulls E-Stream EVO TR1.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Samstag kurz nach 15 Uhr einen Mann, der an der Barbarossastraße ein Fahrzeug zerkratzte. Sie sprach ihn an und rief die Polizei. Der 44-Jährige erklärte das Zerkratzen damit, dass ihn der anderen Pkw zugeparkt habe. Darüber habe er sich geärgert. Der Schaden liegt bei mindestens 2000 Euro. Zwischen 4 und 10 Uhr wurde an der Rubensstraße die hintere Seitenscheibe eines Pkw beschädigt.

Am Freitag zwischen 21 und 23 Uhr legte ein alkoholisierter Besucher der Eissporthalle kurz nach Portemonnaie auf einer Theke in der oberen Bar ab. Erst später bemerkte er den Verlust.

Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen verschaffte sich ein unbekannter Zugang zu einem am Heinrich-Steden-Weg geparkten Hyundai i30. Der Täter nahm die an der Windschutzscheibe angebrachte Dashcam, entnahm die Speicherkarte und nahm diese mit.

Unbekannte zündeten am Samstagabend Im Nordfeld Feuerwerkskörper und beschädigten dabei den Fensterrahmen eines Wohnhauses. (cris)

