Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnhäuser und Diebstahl aus Pkw

Menden (ots)

Ein 33 Jahre alter Mendener musste am Sonntagabend feststellen, dass Unbekannte zwischen 14 und 18:30 Uhr in sein Einfamilienhaus am Bösperder Weg eingebrochen sind. Die Täter hatten sich an Fenster und Terrassentür zu schaffen gemacht, Hebelspuren und Glasbruch waren das Ergebnis. Diverse Schränke wurden durchwühlt, die Polizei sucht nun nach Zeugen und ermittelt. (lubo)

Am Freitag wurde in ein Wohnhaus am Apricker Weg eingebrochen. Zwischen 11 und 13 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf, kletterten in das Haus und entwendeten u.a. Schmuck, Bankkarten, Herrenoberbekleidung, Münzen und Pässe. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099- 5510 oder -5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Ein 23-jähriger Mann wurde am frühen Samstagmorgen bei Diebstählen aus Pkw in der Meierfrankenstraße erwischt. Zeugen beobachteten den Mann, wie er sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte und riefen die Polizei. Die Polizeibeamten entdeckten die beschriebene Person in der Nähe und durchsuchten den Mendener. Er trug eine Taschenlampe, einen Fahrzeugschein und ein Kfz-Ladekabel bei sich. Es wurde offenbar an mehreren Fahrzeugen versucht, sie öffnen. Tatsächlich durchwühlt wurde nur ein Pkw, aus dem der Fahrzeugschein und ein Kfz-Ladekabel fehlten. Der Tatverdächtige leugnet. Fahrzeugschein und Ladekabel wurde an den Eigentümer des Pkw zurückgegeben. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell