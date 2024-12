Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einweisung nach Cafebesuch

Feuerlöscher gegen Glasscheibe

Kierspe (ots)

Ein 42 Jahre alter Kiersper suchte am Samstagnachmittag trotz Hausverbots ein Straßencafe an der Kölner Straße auf und sorgte dort für das Erscheinen der Polizei. Er verzehrte zunächst eine Cola, die er nicht zahlte, wollte trotz Aufforderung des Personals nicht gehen und bedrohte dann den 35-jährigen Cafebesitzer verbal. Auch auf die hinzugerufenen Polizeibeamten reagierte er nicht, er ignorierte deren Aufforderungen und lief zudem immer wieder auf die Straße. Der 42-Jährige machte wirre Angaben und wurde auf der Polizeiwache durch Arzt und Ordnungsamt in eine psychiatrische Einrichtung verbracht, Drogen wurden ebenso bei ihm aufgefunden. Es folgen Anzeigen wegen der Betäubungsmittel, sowie wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und Diebstahl.

In der Nacht auf Samstag stieß ein unbekannter Mann einen Feuerlöscher gegen die Scheibe einer Tankstelle an der Hauptstraße in Rönsahl. Die beschädigte Scheibe der Eingangstür fiel einer Zeugin am Samstagmorgen auf. Aus Kameraaufnahmen geht hervor, dass eine Person mit dunkler Kleidung, Kapuze und FFP2-Maske gegen 2 Uhr mit dem Feuerlöscher mehrfach gegen die Scheibe schlug und danach das Gelände verließ. Nun sucht die Polizei Zeugen. (lubo)

