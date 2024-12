POL-MK: Einbrecher aktiv

Schalksmühle (ots) - Zwischen Donnerstagmorgen und Samstagnachmittag wurde in eine Wohnung an der Worthstraße eingebrochen. Die Täter durchwühlten die Zimmer und stahlen Schmuck und einen JBL-Kopfhörer. Die Polizei sicherte Spuren. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr