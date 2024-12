Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionismus, Einbruch, Einweisung und mehr

Lüdenscheid (ots)

Containerbrand

Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr aus und fuhren zur Hardenbergstraße. Dort wurden drei brennende Altpapiercontainer gemeldet. Sie wurden durch das Feuer beschädigt, die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Verursachung geben können.

Verkehrschaos durch nackten Mann

Samstagmorgen gingen gegen 10 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizeileitstelle ein, da ein unbekleideter Mann im Bereich der Liebigstraße / Viktoriastraße für Aufsehen sorgte. Eine Zeugin beobachtete, dass der Mann sich an der Straße entkleidete. Danach lief er über die Fahrbahn und legte sich immer wieder zu Boden, mehrere Pkw mussten wegen seines Verhaltens stark abbremsen. Zudem sprang der Mann bei zwei Fahrzeugen auf die Motorhaube, er wurde vor Ort durch die Polizei angetroffen. Wie nun bekannt ist, handelt es sich um einen 36 Jahre alten Lüdenscheider, gegen den nun wegen Exhibitionismus und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt wird. Er wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen, nach ersten Erkenntnissen stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Tätersuche nach Körperverletzung

Ein 42 Jahre alter Lüdenscheider wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr am Rathausplatz von mehreren Personen angegangen, er erlitt Platzwunden am Kopf und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ursprünglich gab es einem verbalen Streit in einem Lokal wegen des Rauchverbotes. Die sechs unbekannten Beteiligten fingen an, den Lüdenscheider zu schubsen und einzelne Beteiligte warfen mit Flaschen nach ihm, es folgte auch ein Faustschlag gegen den 42-Jährigen. Danach flüchteten die Unbekannten in Richtung Innenstadt. Die sechs Männer, die den Mann angegangen sind, werden als 1,85-1,90m groß beschrieben. Es handle sich vermutlich um Personen griechischer Herkunft. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt etwas gesehen haben.

Anzeigen nach Weihnachtsfeier

Freitagabend wurde die Polizei gegen 23:30 Uhr zu einer Gaststätte an der Kalver Straße gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung zweier Besuchergruppen nach deren jeweiligen Weihnachtsfeiern kam. Die meisten der Beteiligten waren schon nicht mehr vor Ort. Ein Gaststättenbediensteter wurde durch einen unbekannten Gast mit der Faust geschlagen, als er den Streit schlichten wollte. Ein 41 Jahre alter Partygast aus Meinerzhagen beschädigte zudem die Tür des Lokals. Während der Anzeigenaufnahme an der Straße erschien ein 35 Jahre alter Mann aus Halver und fing an, die Beamten aggressiv zu beleidigen. Er bedrohte die Polizisten mehrfach verbal und war alkoholisiert. Daher wurde er für den weiteren Verlauf der Nacht in Gewahrsam genommen, gegen ihn wird wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes ermittelt. Er hatte zuvor in Richtung der Beamten geschlagen, die den Schlägen ausweichen konnten.

Einbrecher aktiv

Freitag wurde zwischen 17-20:30 Uhr in der Gluckstraße in ein Reihenendhaus eingebrochen. Die Täter kamen durch die Balkontür, entwendeten jedoch nichts. Zwischen 12-19:45 Uhr wurde an der Othlinghauser Straße zudem eine Balkontür aufgehebelt, dort wurde Schmuck aus einer Wohnung entwendet. Zwischen Freitag, 11 Uhr, und Samstag, 13:20 Uhr, wurde zudem über die Balkontür in eine Wohnung an der Mozartstraße eingebrochen, es wurde nichts entwendet. Ebenso am Reinerzer Ring: Hier hebelten am Samstag zwischen 11-20:45 Uhr unbekannte Täter das Fenster eines Reihenendhauses auf. Es wurde Schmuck entwendet, die Polizei bittet um Hinweise und sucht Zeugen.

POLO entwendet

Am Freitagvormittag suchte ein 85 Jahre alter Lüdenscheider gegen 11 Uhr eine Apotheke an der Frankenstraße auf. Seinen VW Polo parkte er auf dem Kundenparkplatz, nach seinem 5-minütigen Einkauf fehlte das Auto plötzlich. Der Wagen war laut dem Inhaber verriegelt worden, die Polizei leitete umgehende Fahndungsmaßnahmen ein und sucht nach dem grauen Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (lubo)

