Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebin im Linienbus

Plettenberg (ots)

Ein 60 Jahre alter Plettenberger befand sich am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr in einem Linienbus am Bahnhofsplatz. Eine ihm nicht bekannte Frau, die neben ihm saß, bat darum, Platz zu machen. Er kam der Bitte nach, danach fehlte sein Portemonnaie. Der Verdacht richtet sich nun gegen die unbekannte Person. Es sei eine junge, osteuropäisch wirkende Frau gewesen, die etwa 1,60m groß und mit ins Gesicht gezogener Kapuze gekleidet war. Die Polizei bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell