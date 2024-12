Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnen in Brand gesteckt - Taschendiebe - Sachbeschädigung

Hemer (ots)

Hemer

Ein 42-jähriger Mann hat am Sonntagabend zwei Mülltonnen am Hallenbad am Hadamareplatz in Brand gesteckt. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Tatverdächtigen antrafen und fixierten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Mülltonnen sind komplett geschmolzen. Außerdem gibt es Ruß- und Plastikanhaftungen an der angrenzenden Mauer. Nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde er auf Anordnung des Ordnungsamtes zwangseingewiesen nach PsychKG. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten eine Dose mit weißem Pulver. Der Mann bekam Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung durch Feuer und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am Freitag und Samstag waren wieder Taschendiebe unterwegs. Ein 81-jähriger Hemeraner wurde am Freitag gegen 14 Uhr in einem Discounter an der Mendener Straße bestohlen. Eine 45-jährige Iserlohnerin kaufte am Samstagabend in einem Supermartk an der Urbecker Straße ein. Sie bezahlte ihre Ware und brachte sie zu ihrem Fahrzeug. Zu Hause bemerkte sie, dass die Geldbörse weg war.

Am Samstag wurde die Polizei zu einem Haus an der Dürerstraße gerufen. Dort stand eine alkoholisierte 32-jährige Frau und hämmerte auf die Tür ein. Dabei zog sie sich Schnittverletzungen zu. Sie ließ sich auch von den Polizeibeamten nicht davon abhalten, trat um sich und beleidigte die Beamten als "Arschlöcher, Wichser und Hurensöhne". Die Polizeibeamten fixierten sie. Sie lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Im Polizeigewahrsam in Iserlohn wurde sie von einem Arzt untersucht. Auf Anordnung des Ordnungsamtes erfolgte eine Zwangseinweisung nach PsychKG. (cris)

