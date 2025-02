Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter bedroht 37-Jährigen mit Schusswaffe und fordert Herausgabe von Wertgegenständen - Polizei sucht Zeugen (17.02.2025)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend einen Mann in der Fritz-Arnold-Straße bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Gegen 22 Uhr lief der 37-Jährige auf der Fritz-Arnold-Straße in der Nähe der Siemensstraße als ihn plötzlich ein vermummter Mann ansprach und unter Vorhalten einer Schusswaffe aufforderte, Handy und Bargeld auszuhändigen. Nach Erhalt des Raubguts flüchtete der unbekannte Täter anschließend in Richtung Siemensstraße.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20-40 Jahre alt, ungefähr 175-184 Zentimeter groß, normale Statur. Er war dunkel gekleidet, trug eine Kapuze auf dem Kopf und eine dunkle Maskierung. Zudem sprach er Deutsch ohne auffälligen Akzent.

Zeugen, die gegen 22 Uhr im Industriegebiet unterwegs waren und denen der unbekannte maskierte Mann aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die Identität des Täters geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell