Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Geldkassette gestohlen

Herzlake (ots)

Am Samstag gegen 20.40 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine festmontierte Geldkassette aus einem Verkaufshäuschen am Kampweg in Herzlake entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen die Hinweise auf die Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

