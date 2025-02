Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Farbschmierereien im Gemeindegebiet - Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich - Polizei bittet um Hinweise (17.11.2024/17.02.2025)

Allensbach (ots)

Seit November vergangenen Jahres haben unbekannte Täter durch Farbschmierereien im Gemeindegebiet einen Gesamtschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags verursacht. Die Täter beschmierten Verkehrsschilder, Hinweisschilder, Stromkästen und Mauern mit dem Wort "FADE" mittels schwarzem Filzstift. Zudem besprühten sie die Unterführung zum Stadtgarten mit Schriftzügen in schwarzer Farbe. Am Aussichtspunkt Höhrenberg hinterließen sie ebenfalls dergleiche Schmierereien.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell