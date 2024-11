Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Handtaschenraub - Täter flüchten mit E-Scooter

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

24.11.24, 17:05 Uhr

Zu einem Raub einer Handtasche kam es am frühen Sonntagabend in der Wolfsburger Porschestraße. Die unbekannten Täter flüchteten mit einem E-Scooter. Eine 72 Jahre alte Dame war zu Fuß in Höhe des Rathauses in Richtung Siemensstraße unterwegs. Dabei trug sie ihren schwarzen Lederrucksack in einer Hand. Plötzlich näherten sich ihr zwei Unbekannte auf einem E-Scooter. Einer der beiden griff kurzerhand nach ihrem Rucksack und riss ihr diesen gewaltsam aus der Hand. Daraufhin flüchteten die beiden Unbekannten mit dem E-Scooter in Richtung Rathausstraße. Die 72-jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den beiden Tätern ein, konnte sie jedoch nicht mehr antreffen. Die unbekannten Täter trugen schwarze Jacken mit hochgeschlagenen Kapuzen. Des Weiteren waren Teile des Gesichts mit einem weißen Stoff bedeckt.

Da die Tat zur Tageszeit in der gut besuchten Wolfsburger Fußgängerzone stattfand, hofft die Polizei auf Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

