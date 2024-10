Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall mit drei Autos an roter Ampel

Heessen (ots)

Eine leichtverletzte Person und schätzungsweise 31.000 Euro Gesamtsachschaden: Das ist das Ergebnis eines Unfalls auf der Weetfelder Straße am Montag, 14. Oktober.

An einer roten Ampel an der Einmündung Amtsstraße wartete eine 57-jährige Hammerin in ihrem VW in Fahrtrichtung Dolberg auf das Grünlicht. Gegen 7.35 Uhr krachte jedoch ein 54 Jahre alter Audi-Fahrer in ihr Fahrzeugheck. Der Hammer beabsichtigte die Linksabbiegespur zu nehmen, habe nach eigener Aussage jedoch den Abstand zu dem stehenden Auto unterschätzt. Durch den Aufprall wurde der VW auf den ebenfalls wartenden Opel eines 60-Jährigen aus Hamm geschoben.

Die Frau kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Audi und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell