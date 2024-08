Polizei Bochum

POL-BO: Mit Reizgas gesprüht und E-Scooter entwendet - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Bochum-Querenburg

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt am Donnerstagabend, 8. August, in Bochum-Querenburg fahndet die Polizei nach mehreren Jugendlichen und sucht Zeugen.

Gegen 22 Uhr hielt sich ein 16-jähriger Bochumer mit seinem E-Scooter an der U-Bahn-Haltestelle "Ruhr-Universität Bochum" in Höhe der Universitätsstraße 150 auf. Dort sprach ihn eine Gruppe Jugendlicher an und forderte eine Fahrt mit seinem Roller. Als er der Forderung nicht nachkam, zog ein Tatverdächtiger nach Angaben des Bochumers Reizgas und sprühte ihm dieses ins Gesicht. Ein weiterer Jugendlicher schlug ihn mit einem Teleskopschlagstock. Die Täter entrissen dem 16-Jährigen seinen E-Scooter und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leicht verletzten Bochumer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Täter konnten bislang nicht beschrieben werden. Unklar ist auch, wie viele es waren.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909 -8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

