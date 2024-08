Polizei Bochum

POL-BO: Keine Fahrerlaubnis, kaum Reifenprofil: Polizei stoppt Treckerfahrer

Bochum (ots)

Diese Fahrt endete jäh: Beamte der Verkehrsdienstgruppe 1 haben bei einer Verkehrskontrolle einem Treckerfahrer die Weiterfahrt untersagt. Bei der Überprüfung kam einiges zusammen.

Am Donnerstagmittag, 8. August, wurden die Polizisten auf einen Konvoi aus insgesamt drei Treckergespannen aufmerksam, die auf der Alten Wittener Straße in Bochum unterwegs zu einer Baustelle waren. An einem Anhänger, der mit einem Gesamtgewicht von 31 Tonnen komplett beladen war, war die Hauptuntersuchung seit drei Monaten abgelaufen. Ein Trecker hatte an einem Reifen kein ausreichendes Profil mehr - das Gummi war nahezu glatt. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der 28-jährige Fahrer aus Schwerte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für das 31 Tonnen schwere Gespann verfügte.

Sie untersagten die Weiterfahrt und schrieben zwei Strafanzeigen, zwei Berichte an die zuständigen Verkehrsämter sowie eine schriftliche Verwarnung und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Ein weiterer Mitarbeiter versetzte das Gespann schließlich.

