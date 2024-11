Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt: 42-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg OT Heiligendorf, Jahnring

23.11.24, 15:00 Uhr

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am vergangenen Samstagnachmittag im Wolfsburger Stadtteil Heiligendorf. Ein Zeuge hatte den 42 Jahre alten Wolfsburger dabei beobachtet, wie er sich nach einem Einkauf in einem Supermarkt augenscheinlich erheblich alkoholisiert in sein Fahrzeug setzte und losfuhr. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Kurze Zeit später konnten die Beamten den 42-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Da bereits zu Beginn des Gesprächs ein deutlicher Alkoholgeruch feststellbar war, führten die Polizeibeamten einen freiwilligen Alcotest bei dem 42-Jährigen durch, welcher 3,03 Promille ergab. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Wolfsburger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 42-Jährige gab die Fahrt im weiteren Verlauf zu. Ihm wurde im Wolfsburger Klinikum durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Beamten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum. Den 42-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell