POL-KN: (Oberndorf a. N./ Lkr. Rottweil) Unfall im Kreisverkehr-Polizei sucht Zeugen (18.02.2025)

Oberndorf a. N. (ots)

Am Dienstag, gegen 18.45 Uhr, ist es auf der Landesstraße 415 zwischen Beffendorf und Oberndorf zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Autofahrer leicht verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro entstanden ist. Nach derzeitigen Stand war ein 60-jähriger Fahrer eines Mitsubishi Carisma im Kreisverkehr der L 415/L413/K 5522 (Lindenhof) von Beffendorf herkommend in Richtung Oberndorf unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kam der Mann nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen eine dortige Laterne. Durch die Wucht des Aufpralls knickte diese um. Der Bauhof Oberndorf und die Feuerwehr Oberndorf mussten die Laterne stromlos stellen und letztendlich absägen. Der Mitsubishi-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der verunfallte Wagen, an dem ein Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden ist, musste abgeschleppt werden. Laut Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden an der Laterne auf etwa 8.000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

