Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unbekannte setzen Sitzbank an Bushaltestelle in Brand

Freiburg (ots)

Eine brennende Sitzbank wurde der Polizei am Sonntag, 23.06.2024, gegen 02.40 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Müßmattstraße gemeldet. Die Polizei rückte an und konnte eine kleine Flamme an einem der Standbeine feststellen. Diese wurde mittels Wasser gelöscht. Da die Glut tief in das Material eindrang, sägte die später eintreffende Feuerwehr ein Stück hinaus. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell