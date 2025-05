Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen-Rohrau: Streit auf dem Maifest eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Mit einem aggressiven 28-Jährigen bekamen es Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg am Donnerstag (01.05.2025) gegen 00:40 Uhr auf dem Maifest in Rohrau zu tun. Der 28-Jährige war zunächst mit einem 35-jährigen Festbesucher in Streit geraten. Der zunächst verbale Disput eskalierte und mündete in eine handgreifliche Auseinandersetzung. Dabei schlug der 28-Jährige seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und verpasste ihm zudem einen Kopfstoß. Angehörige der Feuerwehr Rohrau trennten die beiden Streithähne und verständigten die Polizei, da der 28-Jährige mehrfach drohte, den 35-Jährigen umzubringen. Auch der Polizeistreife gegenüber verhielt sich der 28-Jährige aggressiv und unkooperativ, weshalb ihm Handschließen angelegt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem 28-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er jedoch nicht nach, sondern blieb vielmehr vor Ort und schrie lautstark herum. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Während der polizeilichen Maßnahmen kam ein unbeteiligter 31-Jähriger hinzu, der fortwährend die Einsatzkräfte behinderte und mit seinem Handy das Geschehen filmte. Er bekam nach Feststellung seiner Personalien einen Platzverweis erteilt, dem er schließlich auch Folge leistete.

