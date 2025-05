Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Postfahrzeug in der Oststadt beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte beschmierten zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 07:15 Uhr (01./02.05.2025) ein in der Reichenberger Straße in Ludwigsburg geparktes Postfahrzeug großflächig mit silberner und schwarzer Sprühfarbe. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell