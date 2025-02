Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit um Parkplatz endet mit einem Leichtverletzten

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 27. Februar 2025, gegen 13.30 Uhr, kam es bei Streitigkeiten zwischen zwei Männern um einen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten in Buer.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein 49 Jahre alter Gladbecker vor einem Krankenhaus in eine Parklücke im Schernerweg einzuparken. Dafür fuhr er zunächst an der Parklücke vorbei, um im Anschluss rückwärts dort einparken zu können. Ein 48 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Gladbeck, kam ihm zuvor und fuhr vorwärts in die Parklücke. Der 49-Jährige verließ daraufhin sein Fahrzeug, trat an den geparkten Wagen heran und stellte den Autofahrer zur Rede. Im Zuge des darauf entstandenen Streits rollte vermutlich der Wagen des 48-jährigen Mannes nach vorne und fuhr dem 49-Jährigen über seinen Fuß. Daraufhin schlug der 49-Jährige unmittelbar auf die Windschutzscheibe des Autos, die dadurch beschädigt wurde. Der 49-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Windschutzscheibe des Autos wurde durch den Schlag beschädigt. Die eingesetzten Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verkehrsunfalls und eine wegen der Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern an.

