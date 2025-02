Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strafverfahren nach Widerstand und Trunkenheitsfahrt

Gelsenkirchen (ots)

Eine Verkehrskontrolle in Buer am frühen Freitagmorgen, 28. Februar 2025, endete mit einem Widerstand und einem leicht verletzen Polizeibeamten. Einsatzkräfte wollten gegen 3 Uhr einen 27-jährigen Autofahrer kontrollieren und gaben diesem Anhaltezeichen, weil er in Schlangenlinien über die Emil-Zimmermann-Allee fuhr und mehrfach unkontrolliert bremste. Der Dortmunder stoppte sein Fahrzeug auf der Adenauerallee in Höhe der Bushaltestelle Schloss Berge, flüchtete aber sofort zu Fuß. Die Beamten verfolgten den Mann und konnten ihn ergreifen, als er ausrutschte. Der 27-Jährige versuchte sich aus dem Griff eines Beamten zu befreien und schlug nach diesem. Dabei stürzte der Dortmunder in ein angrenzendes Gebüsch und zog den Polizisten mit sich, der dadurch leicht verletzt wurde. Schließlich konnte der 27-Jährige fixiert und zur Entnahme einer Blutprobe auf eine Polizeiwache gebracht werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war zuvor positiv ausgefallen. Daher wurde neben einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der leichtverletzte Polizist blieb dienstfähig. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

