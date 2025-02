Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Stein auf Auto auf A2 geworfen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Donnerstag, 27. Februar 2025, von einer Brücke aus einen Stein auf ein Fahrzeug auf der Autobahn geworfen hat. Ein 37-jähriger Autofahrer war gegen 13.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs und nahm kurz hinter dem Parkplatz Allenstein auf einer Brücke eine Gruppe von vier Männern wahr. Kurz darauf sah der Hertener, wie einer der Männer von der Brücke, die an der Rungenbergstraße in Beckhausen liegt, einen Stein warf. Der Stein traf die Windschutzscheibe seines Audis, die dadurch beschädigt wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt und alarmierte die Polizei, die nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Männer aus der Gruppe sind etwa 30 bis 35 Jahre alt. Der Mann, der den Stein geworfen hat, trug zur Tatzeit ein schwarzes Oberteil sowie eine blaue Jeanshose. Eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu dem Steinewerfer oder der Personengruppe machen können, melden sich bitte telefonisch beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6221 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160.

