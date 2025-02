Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Männer beim Aufhängen von Wahlplakaten angegangen: Ermittlungen wegen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenbach (ots)

(lei) Zwei dem Augenschein nach Jugendliche haben am Montagnachmittag im Landgrafenring zwei Männer im Alter von 48 und 63 Jahren attackiert, als diese mit dem Aufhängen von Wahlplakaten beschäftigt waren.

Zunächst hatte ein junger Mann - etwa 17 Jahre alt mit "Vokuhila"-Frisur - gegen 13.10 Uhr ein Wahlplakat von einer Laterne heruntergerissen, welches die zwei beauftragten Plakatierer gerade dort anbringen wollten. Der braunhaarige Unbekannte, der eine schwarze Jacke mit goldenem Streifen sowie eine schwarze Hose trug, flüchtete mit dem Plakat anschließend in Richtung Leopold-Bode-Straße. Ermittelt wird in dem Fall wegen Diebstahls.

Etwa zehn Minuten später wurden die beiden Männer an gleicher Stelle erneut angegangen. Ein ebenfalls als 17 Jahre alt beschriebener Jugendlicher kam in dem Moment mit einem Fahrrad angefahren, besprühte den schwarzen Fiat der beiden mit einer Spraydose und warf mit dieser anschließend die Beifahrerscheibe ein. So schnell wie er aus Richtung der Leopold-Bode-Straße gekommen war, war er auch wieder nach dort verschwunden. Durch umherfliegende Glassplitter und/oder die Sprühdose erlitt der 48-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht, weswegen hier neben Sachbeschädigung auch wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund sowie einem abgesprochenen Vorgehen der beiden Täter aus. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen sucht nun Zeugen der beiden Vorfälle und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach 18.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

