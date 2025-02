Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Wohnhausbrand: Ursache unklar - Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an

Obertshausen (ots)

(lei) Feuerwehr und Polizei sind am Montagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in der Windthorststraße ausgerückt, nachdem gegen 13.50 Uhr mehrere Notrufe bei den Helfern eingegangen waren, in denen von einer massiven Rauchentwicklung die Rede war. Vor Ort leitete die Feuerwehr umgehend einen Löschangriff des in Vollbrand stehenden Gebäudes ein, der auch mit einer Drehleiter erfolgte. Das Feuer konnte kurz vor 16 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten, bei der auch Wärmebildkameras eingesetzt werden, dauern aktuell jedoch noch an.

Über Verletzte liegen den Einsatzkräften derzeit keine Informationen vor. Derzeit ist noch unklar, wer in dem Haus wohnt und ob alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen haben. Eine abschließende diesbezügliche Überprüfung und vor allem Begehung des Hauses, die aufgrund der Brand- und Hitzeentwicklung bislang nicht erfolgen konnte, steht noch aus.

Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner und Verkehrsteilnehmer über eine Warn-App gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen ist die Windthorststraße momentan gesperrt.

Die Höhe des Sachschadens wird vorerst auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Was die Brandursache angeht, so ist diese derzeit noch völlig unklar; die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauern an. Derzeit wird geprüft, ob ein Sachverständiger zur Beurteilung der Gebäudestatik hinzugezogen wird. Das Haus ist aller Voraussicht nach bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Offenbach 17.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell