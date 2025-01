Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit Blaulicht durch den Kreis Höxter gerast - Führerschein weg

Kreis Höxter (ots)

Am Freitag, 24. Januar, fiel ein 19-jähriger Mann aus dem Kreis Holzminden negativ im Straßenverkehr auf. Der junge Fahrer hatte in seinem Audi ein eingeschaltetes Blaulicht an die Windschutzscheibe seines Fahrzeugs montiert und raste damit mit hoher Geschwindigkeit durch den Kreis Höxter.

Gegen 12.45 Uhr fuhr ein Polizist der Kreispolizeibehörde Höxter auf der B64 in Richtung Schwaney, als ihm der Audi mit stark erhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Der Beamte verständigte sofort seine Kollegen, die daraufhin das Auto in Höxter-Godelheim ausfindig machen konnte. Auch während der Kontrolle war das Blaulicht weiterhin eingeschaltet.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass es sich um ein privates Auto und keines einer Polizei- oder Sicherheitsbehörde handelte. Der 19-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Zudem wurde das Fahrzeug sichergestellt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die den Audi am 24. Januar im Bereich der B64 gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell