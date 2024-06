Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrolleinsatz in der Innenstadt - Polizei Dortmund nimmt besonders das Messertrageverbot in den Fokus

Dortmund (ots)

Bei einem Kontrolleinsatz in der Nacht von Samstag (08.06.2024) auf Sonntag (09.06.2024), überprüfte die Polizei im Bereich der Innenstadt und nördlichen Innenstadt an 39 Örtlichkeiten insgesamt 129 Personen und 41 Fahrzeuge. Der Einsatz erfolgte im Rahmen des "Präsenzkonzeptes Fokus", dass die Polizei und die Stadt Dortmund seit Juli 2023 im Bereich der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt umsetzt. Grundsätzlich sollen durch die Kontrollen in diesem Präsenzkonzept Straftaten verhindert und aufgeklärt werden. Ein besonderes Augenmerk lag bei dem gestrigen Einsatz auf der Bekämpfung der Messerkriminalität. Wie in den letzten Wochen berichtet, hat Polizeipräsident Gregor Lange im Polizeipräsidium Dortmund eine Task-Force zur Bekämpfung der Messerkriminalität eingerichtet. Mit diesem besonderen Konzept arbeitet die Polizei Dortmund intensiv da-ran, Personen, die mit gefährlichen Gegenständen aufgefallen sind und/oder Straf-taten mit solchen Gegenständen begangen haben, das Führen von gefährlichen Gegenständen, insbesondere Messern, zu untersagen. (s. hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5794468)

Die so identifizierten Personen erhalten durch die Polizei eine Verbotsverfügung, die ihnen das Mitführen solcher Gegenstände untersagt. (s. hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5794468)

Mittlerweile sind 21 solcher Verbotsverfügungen ausgesprochen worden.

Bei den gestrigen Kontrollen konnte lediglich bei einer der kontrollierten Personen ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Auch hier wird nun ein Prüfverfahren in Bezug auf ein mögliches Trageverbot eingeleitet. Die Polizei Dortmund wird in der Zukunft weitere Schwerpunktkontrollen durchführen.

"Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, wie gefährlich Messer sind und wir erleben es leider viel zu oft. Ich habe zur Bekämpfung der Messerkriminalität eigens eine Task-Force im Polizeipräsidium Dortmund eingerichtet. Gestern haben wir im Rahmen unseres Präsenzkonzeptes Fokus, wie angekündigt die erste Schwerpunktkontrolle durchgeführt und ich kann Ihnen versprechen, es werden weitere folgen", so Polizeipräsident Gregor Lange. "Wir werden in Dortmund und Lünen alles dafür tun, dass das Messer aus dem öffentlichen Raum verschwindet. Ich bin froh, über jedes Messer, dass wir mit unserem Konzept aus dem Verkehr ziehen können. Es hat dort nichts zu suchen. Schützen Sie sich selbst und andere und lassen Sie das Messer zu Hause."

