Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkener Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Brakel (ots)

Ein betrunkener 46-Jähriger aus Beverungen lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, nachdem ihm nur wenige Minuten zuvor der Führerschein abgenommen worden war. Am Samstagabend, 25. Januar, führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Höxter eine Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz an der Warburger Straße in Brakel durch. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-Jähriger aus Beverungen mit einem grauen Peugeot auf den Parkplatz und stoppte sein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe der Beamten. Dabei war er nicht angeschnallt, woraufhin die Beamten ihn kontrollierten. Sie bemerkten einen starken Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer. Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt. Nach den Maßnahmen wurde der Beverunger entlassen. Nur wenige Minuten später begegneten die Beamten dem Fahrer erneut, als er in seinem Fahrzeug die K50 aus Riesel kommend entlangfuhr. Trotz Anhaltesignalen versuchte der 46-Jährige, sich der Kontrolle zu entziehen. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt, die über die Orte Brakel, Hembsen, Erkeln und Beller führte und schließlich in einer Sackgasse in Hembsen endete. Während der Fahrt verunfallte der Pkw zweimal, setzte jedoch seine rasante Fahrt fort. In der Sackgasse verließ der Fahrer das Fahrzeug und flüchtete fußläufig. Durch Zeugen erhielten die Einsatzkräfte den Hinweis, dass sich die gesuchte Person in einer Garage eines Anwohners versteckt habe. Dort konnte der Fahrer schließlich angetroffen und zur Polizeiwache Höxter gebracht werden. Ihm wurden weitere Blutproben entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der 46-Jährige muss sich nun wegen zahlreicher Straftaten verantworten, darunter Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr./rek

