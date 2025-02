Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anwohner lobte Kontrolle von Polizei auf Parkplatz Wilhelmsbad: Platzverweise ausgesprochen und Verstöße geahndet; Roter Toyota Corolla gestohlen: Kripo sucht nach Autodieben und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Anwohner lobte Kontrolle von Polizei auf Parkplatz Wilhelmsbad: Platzverweise ausgesprochen und Verstöße geahndet - Hanau und Main-Kinzig-Kreis

(fg) Die Fahrzeugspezialisten des Sachgebiets Tuner, Raser und Poser ("TRuP") der Operativen Einheit Bundesautobahn waren am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag unter anderem auf einem Parkplatz in Hanau Wilhelmsbad im Einsatz, ahndeten dort mehrere Verstöße und sprachen Platzverweise aus. Während der Kontrollen kam ein Anwohner der Hochstädter Landstraße zu den Beamten und lobte das zielgerichtete Einschreiten der Polizei. Gegen Mitternacht stellten die Polizisten auf dem Parkplatz "Wilhelmsbad" in Hanau einige Fahrzeuge und Personen fest, weshalb es zu entsprechenden Kontrollen kam. Hierbei fiel auf, dass die anwesenden Personen nicht nur aus dem Bereich Hanau und Main-Kinzig-Kreis kamen, sondern auch aus dem Landkreis Offenbach, Groß-Gerau und Mainz. So fuhr ein 20-Jähriger gegen Mitternacht in einem Audi RS5 in den hinteren gesperrten Bereich des Parkplatzes. Dort soll er offenbar mit voll geöffneten Abgasklappen stark beschleunigt haben; anschließend soll er mit hohem Tempo und unter deutlicher Lärmbelastung in den vorderen stark frequentierten Bereich des Parkplatzes gefahren sein. Die Streife stoppte das Fahrzeug unmittelbar auf der angrenzenden Hochstädter Landstraße. Gegen den Lenker aus Hanau wurde eine Anzeige wegen des Verbots der Durchfahrt, nicht angepasster Geschwindigkeit und des Erzeugens von unnötigem Lärm gefertigt. Am Sonntagmorgen, gegen 0.30 Uhr, fiel der Streifenbesatzung ein VW Golf IV auf, der beim mehrmaligen Vorbeifahren an den Beamten ein augenscheinlich sehr lautes Abgasgeräusch hatte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte ein Defekt an der Abgasanlage erkannt werden. Den 21-jährigen Hanauer erwartet nun ein Bußgeld wegen eines nicht vorschriftsmäßigen Fahrzeuges. Nach der Kontrolle erhielt der Fahrzeugführer einen Platzverweis, um eine weitere Beeinträchtigung der Anwohner zur Nachtzeit durch Lärm zu unterbinden. Direkt nach der Kontrolle machte ein PKW Hyundai i30N mit lautem Abgasgeräusch auf sich aufmerksam. Der Wagen wurde ebenfalls genauer unter die Lupe genommen. Dabei stellten die Ordnungshüter fest, dass der vorgeschriebene Luftfilterdeckel offenbar entfernt worden war, womöglich um das Ansauggeräusch zu steigern. Die Betriebserlaubnis war somit erloschen. Auf den 20-jährigen Fahrer aus Groß-Gerau kommt nun ein Bußgeld von 70 Euro zu. Auch er erhielt einen Platzverweis für die Örtlichkeit. Außerdem stellten die Beamten im Bereich des Parkplatzes "Wilhelmsbad" noch vier Mängelkarten aus, weil dortige Fahrzeuge Defekte oder Veränderungen aufwiesen. Bereits am Samstag, gegen 19.30 Uhr, fiel der "TRuP"-Streife in Neuberg (Ravolzhausen) ein BMW 320Ci auf, welcher sich durch sein Abgasanlagengeräusch deutlich von anderen Verkehrsteilnehmern abhob. An dem Wagen konnte ein verbauter "Fächerkrümmer" und eine Tuning-Zubehörabgasanlage festgestellt werden. Beide Bauteile wurden offensichtlich nicht in Kombination geprüft und waren nicht eingetragen. Eine anschließende Standgeräuschmessung ergab einen Wert von 93,3 bei erlaubten 78 Dezibel. Die Betriebserlaubnis war daher erloschen. Das Fahrzeug wurde nach Mühlheim am Main verbracht und sichergestellt, um es einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorzuführen. Auf den 23-jährigen Fahrzeugführer aus Neuberg kommt mindestens ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro zu.

Um 23 Uhr hatten die Beamten außerdem einen VW Beetle gestoppt, bei dem eine Zubehör-Abgasanlage verbaut worden war. Nach einer ersten Sichtung der mitgeführten Unterlagen und Teilegutachten erkannten die Beamten, dass die Abgasanlage nicht eingetragen war. Die anschließende Schallpegelmessung ergab kein erhöhtes Standgeräusch. Die Betriebserlaubnis war aufgrund der fehlenden technischen Abnahme und Eintragung dennoch erloschen. Gegen die 57-jährige Fahrzeugführerin und -halterin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Fazit: Ein ereignisreicher Wochenenddienst mit mehreren geahndeten Verstößen, ausgesprochenen Platzverweisen aber auch präventiven Gesprächen und konstruktivem Austausch für die Fahrzeugspezialisten des Sachgebiets "TRuP".

2. Zeugensuche nach Unfallflucht: Tiefe Kratzer und Delle in der Fahrertür - Hanau

(fg) Mit tiefen Kratzern und einer Delle in der Fahrertür fand ein Hanauer seinen grauen VW Polo am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Straße "Kinzigbogen" vor. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Kleinwagen offenbar bei einem Einpark- beziehungsweise Ausparkvorgang und machte sich anschließend davon. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Parkenden VW Eos angedotzt und geflüchtet: Zeugen gesucht - Hanau / Großauheim

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an, als dieser einen schwarzen VW Eos, welcher in der Eisenbahnstraße (20er Hausnummern) parkte, andotzte. Hierbei wurde der schwarze Wagen an der Stoßstange beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 12 Uhr. Die Polizei in Großauheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9507-0 entgegen.

4. Roter Toyota Corolla gestohlen: Kripo sucht nach Autodieben - Nidderau

(lei) Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 8.45 Uhr, einen in der Straße "In den Borngärten" im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten Toyota Corolla. An dem roten Kleinwagen waren MKK-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 309 angebracht. Das Auto stand auf einem zugewiesenen Parkplatz vor einem dortigen Mehrfamilienhaus. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei hat den Wagen umgehend zur Fahndung ausgeschrieben und sucht zudem unter der Rufnummer 06181 100-123 nach Zeugen.

5. 50.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand - Freigericht / Somborn

(cb) In einer Dachgeschosswohnung in der Mittelstraße (einstellige Hausnummern) kam es am Samstag kurz vor Mitternacht zu einem Wohnungsbrand. Ersten Erkenntnissen nach fiel eine Kerze um und entzündete eine Couch sowie ein Möbelstück. Die hinzugerufene Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so ein Übergreifen auf die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses verhindern. Die Wohnungsinhaberin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

6. Unfall an Autobahnauffahrt: Beteiligte Autos wurden abgeschleppt - Gründau / Rothenbergen

(fg) Am Montagmorgen kam es an der Autobahnauffahrt Rothenbergen in Richtung Frankfurt auf der dortigen Kreisstraße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos, die nach der Kollision beide abgeschleppt werden mussten. Ein zufällig vorbeikommender Notfallsanitäter orderte einen Rettungswagen, da Beteiligte wohl auch verletzt wurden; näheres hierzu ist jedoch noch nicht bekannt. Offenbar hatte ein Autofahrer den entgegenkommenden Wagen beim Linksabbiegen auf die Autobahn 66 übersehen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Unfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr. Die Polizei sicherte die Unfallstelle bis zum Eintreffen der beiden Abschlepper ab. Da aus einem Wagen Öl austrat, kam die Feuerwehr ebenfalls vor Ort. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

Offenbach 17.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

