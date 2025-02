Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollen an Grundschule und Kindergarten: "Elterntaxis" im Fokus: Mehrere Kinder ungesichert ; Streit eskaliert: eine Person schwer verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kontrollen an Grundschule und Kindergarten: "Elterntaxis" im Fokus: Mehrere Kinder ungesichert - Offenbach

(fg) Am Montagmorgen führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Kontrollen in der Goerdelerstraße an der Grundschule "Buchhügel" und dem dortigen Kindergarten durch. Hierbei stand ganz klar die Sicherheit der Kleinsten im Vordergrund. Die Polizei legte ein besonderes Augenmerk auf die sogenannten "Elterntaxis" und sprach die Eltern gezielt an, die ihre Kinder mit dem Auto brachten. Zwischen 7.30 und 8.15 Uhr wurden insgesamt 46 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei stellten die Kontrollierenden fest, dass bei 14 Fahrzeugen die Kinder ohne jegliche Sicherung mitfuhren. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Bei sechs weiteren Kindern war die Sicherung ebenfalls zu bemängeln, weshalb die Eltern auf die "richtige" Sicherung hingewiesen wurden. Die sichtbare Präsenz von Polizei kam bei Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei der Schulleitung und der Lehrerschaft durchweg positiv an. Aufgrund der Vielzahl an Verstößen werden auch zukünftig Kontrollen am Buchhügel durchgeführt, damit die Kleinsten sicher in die Betreuungseinrichtungen gebracht werden können.

2. Streit eskaliert: eine Person schwer verletzt - Rodgau / Nieder-Roden

(cb) Zwischen zwei Männern im Alter von 33 und 38 Jahren kam es am Samstag kurz nach Mitternacht in einer Wohnung in der Frankfurter Straße (80er-Hausnummern) zu einem Streit, bei dem einer der Beteiligten schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen soll eine vorerst verbale Auseinandersetzung eskaliert sein. In der Folge soll der 38-Jährige dem Jüngeren mit dem Schuh gegen den Kopf getreten haben, wodurch dieser schwerste Kopfverletzungen erlitt und notfallmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der mutmaßliche Täter konnte durch die Polizei vor Ort vorläufig festgenommen und mit auf die Dienststelle genommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 38 Jahre alte Mann nach Hause entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu.

3. Nach Unfall: Drei Personen kamen in Krankenhaus und 50.000 Euro Sachschaden - Heusenstamm

(fg) Vier Personen kamen nach einem Unfall am Sonntagvormittag in der Isenburger Straße in ein Krankenhaus; zudem entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 65-Jähriger in seinem grauen 5er BMW kurz nach 11 Uhr die Isenburger Straße in Richtung Heusenstamm. Im Bereich der Sudetenstraße geriet der BMW aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Porsche Cayenne, an dessen Steuer eine 35-Jährige saß. Der 65-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige und die beiden Mitfahrerinnen (Kinder) blieben wohl unverletzt, kamen zur weiteren medizinischen Abklärung dennoch in ein Krankenhaus. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun ermittelt, weshalb Zeugen sich bitte unter der Rufnummer 06104 46908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm melden.

4. Auto fährt in Gegenverkehr: eine Person leicht verletzt - Rödermark / Ober-Roden

(cb) Eine 55-jährige Fahrerin eines grauen Skoda war am Mittwoch in der Nieder-Röder-Straße unterwegs, als ihr in Höhe eines Hotels ein unbekannter Fahrzeugführer auf ihrer Fahrspur entgegenkam und sie streifte. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher den grauen Skoda mit OF-Kennzeichen über die komplette Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte in seinem Wagen in Richtung Rollwald weiter. Die Frau aus Rödermark erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen an Arm und Schulter. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Offenbach 17.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

