POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einer Wohnung +++ Zwei Personen verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung in Delmenhorst sind am Dienstag, 27. August 2024, zwei Personen leicht verletzt worden.

Über den Notruf der Feuerwehr ist gegen 19:50 Uhr ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Adelheider Straße gemeldet worden. Neben Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr rückten auch ein Notarzt und zwei Rettungswagen zum Brandort aus. Bei ihrem Eintreffen hatten Nachbarn, die durch einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam wurden und über einen Schlüssel zur betroffenen Wohnung verfügten, das Feuer in der Küche der Wohnung bereits gelöscht. Anschließend hatten sie sich mit den beiden Bewohnerinnen, 66 und 76 Jahre alt, in Sicherheit begeben. Beide Frauen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Adelheider Straße war zwischen der Elbinger Straße und der Düsternortstraße ab 19:50 Uhr gesperrt. Nach dem Abrücken der Rettungskräfte erfolgte gegen 20:40 Uhr die Freigabe der Straße.

Da das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht war, war eine Evakuierung anderer Hausbewohner nicht erforderlich. Es entstanden lediglich geringe Sachschäden, alle Einheiten des Hauses sind weiterhin bewohnbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet und eine Beschlagnahme der vom Brand betroffenen Wohnung ausgesprochen.

