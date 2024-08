Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auto in Wüsting aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Montag, 26. August 2024, ein geparktes Auto in Wüsting aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von 17:30 bis 17:45 Uhr zerstörten die unbekannten Täter die Seitenscheibe eines BMW, der in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz gegenüber der Gaststätte "Wüstinger Hof" abgestellt war. So konnten sie eine Tür entriegeln und aus dem Auto eine Tasche mit persönlichen Gegenständen entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen auf dem Parkplatz gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell