POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffahrunfall nach Vorfahrtverstoß in Bookholzberg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Montag, 26. August 2024, ein geparktes Auto in Wüsting aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise. In der Zeit von 17:30 bis 17:45 Uhr zerstörten die unbekannten Täter die Seitenscheibe eines BMW, der in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz gegenüber der Gaststätte "Wüstinger Hof" abgestellt war. So ...

