POL-OF: Junge Frau an S-Bahnstation überfallen: Suche nach Räuber-Duo

Heusenstamm (ots) - Noch völlig unklar ist die Ursache eines Brandes ausgehend von einer Kellerwohnung in der Friedrich-Ebert-Straße (niedrige Hausnummern) in Heusenstamm am Samstagabend. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde die Feuerwehr gegen 21:35 Uhr wegen starker Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Wohnhauses informiert. Das Feuer konnte frühzeitig unter Kontrolle gebracht werden, so dass es nicht auf ...

mehr