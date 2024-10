Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Nachtragsmeldung: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Am Lünsberg;

Unfallzeit: Dienstag, 08.10.2024, 07.00 Uhr;

Zwei Personen verletzten sich bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Ramsdorf. Am Dienstag befuhr eine 39-jährige Frau aus Velen gegen 07.00 Uhr mit ihrem Pkw die Straße Zum Lünsberg in Richtung Ramsdorf. Im Verlauf einer Kurve kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 24-jährigen Mannes aus Raesfeld. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Fahrzeugführenden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße Am Lünsberg für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pl)

