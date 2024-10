Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Randalierer hinterließ Sachschaden am Bahnhof

Gronau (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 09.10.2024, 02.45 Uhr;

Tatort: Gronau, Bahnhofstraße;

Erheblichen Sachschaden verursachte ein Randalierer in der Nacht zum Mittwoch am Gronauer Bahnhof. Ein Zeuge hatte den Mann dabei beobachtet, wie er mit einer Eisenstange gegen die Fensterscheibe eines Reisebüros schlug und diese beschädigte. Im Anschluss riss er mehrere Blumen aus den Pflanzkübeln und warf diese zu Boden. Mit der Eisenstange schlug er weiter gegen einen Fahrstuhl und einen Anzeigebildschirm. An einem geparkten Pkw zerstörte er mit der Stange die Scheiben der Beifahrerseite und des Kofferraums. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte nahmen den 41-jährigen Randalierer vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des entstandenen Schadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell