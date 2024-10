POL-BOR: Reken - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Wallstraße, in Höhe Hausnummer 26, Parkplatz; Unfallzeit: Montag, 07.10.2024, 12.35 Uhr bis 12.55 Uhr; Einen geparkten Pkw erheblich beschädigt und davongefahren ist ein Unbekannter am Montag in Ahaus an der Wallstraße. Eine Frau aus Ahaus hatte gegen 12.35 Uhr ihren schwarzen VW Polo dort auf einem Parkplatz geparkt. Als sie gegen 12.55 Uhr zurückkam musste sie feststellen, dass ein ...

