Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter stahlen Bargeld und Unterhaltungselektronik

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter am Samstagabend unter anderem Bargeld und Unterhaltungselektronik gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten dort anschließend mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld im dreistelligen Bereich, eine Spielekonsole samt Zubehör sowie etwas Schmuck. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen nach dem Bekanntwerden des Vorfalls zum Einsatz und sicherten Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die jetzt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich am Samstag zwischen 18 Uhr und 22:40 Uhr im Lindenweg ereignet hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell