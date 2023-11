Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Pritzier (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B5 zwischen Pritzier und Vellahn wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen ist die 24-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Folge mit dem PKW überschlagen. Dabei wurde die Autofahrerin schwer verletzt und musste von Ersthelfern aus dem, auf dem Dach liegenden, Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von über 10.000 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt zur Unfallursache. Nach Angaben der Fahrerin habe sie einem Wild auf der Fahrbahn ausgewichen und sei dadurch von der Straße abgekommen. Neben dem Notarzt und Rettungsdienst kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.

