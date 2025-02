Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 24-Jähriger musste ins Krankenhaus: Kripo ermittelt unter anderem wegen Verdachts des Raubes und sucht Zeugen

Seligenstadt (ots)

(lei) Die Klärung des Ablaufes sowie der noch weitgehend unklaren Hintergründe eines über Notruf gemeldeten Vorfalls am Samstagabend in Froschhausen ist nun ein Fall für die Kriminalpolizei.

Ausgangspunkt der polizeilichen Befassung war zunächst die Mittelung eines Zeugen gegen 21.55 Uhr, wonach es in der Straße "Am Sandborn" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde im Zuge dessen ein dort kurz darauf angetroffener 24-Jähriger verletzt, weswegen er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus kam. Seinen ersten Angaben zufolge habe er sich zuvor in der Straße aufgehalten und unter anderem Alkohol konsumiert, als plötzlich mehrere Unbekannte zu ihm gekommen und auf ihn losgegangen seien. Im Weiteren, so die Aussage des Offenbachers, soll er auch von einem Auto berührt worden sein, welches seitens der Täter genutzt worden sei. Letztlich fehlten dem Offenbacher zwei Goldketten, die ihm die Widersacher abgenommen hätten. Diese fuhren mit dem Fahrzeug - wohl einem weißen Pkw mit HH-Kennzeichen - anschließend davon.

Eine umfassende Fahndung, bei der neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang erfolglos. Die Ermittler sicherten vor Ort Spuren und stellten zudem im Nahbereich aufgefundene Beweismittel sicher. Für die weiter andauernden Ermittlungen, die jetzt unter anderem wegen Verdachts des Raubes geführt werden, bitten die Beamten um Hinweise von weiteren Zeugen (069 8098-1234).

Offenbach 16.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

