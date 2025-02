Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann nach Kellerbrand tot aufgefunden

Heusenstamm (ots)

Noch völlig unklar ist die Ursache eines Brandes ausgehend von einer Kellerwohnung in der Friedrich-Ebert-Straße (niedrige Hausnummern) in Heusenstamm am Samstagabend. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde die Feuerwehr gegen 21:35 Uhr wegen starker Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Wohnhauses informiert. Das Feuer konnte frühzeitig unter Kontrolle gebracht werden, so dass es nicht auf weitere Teile des Gebäudes übergreifen konnte. Nach Löschung des Brandes wurde auf dem Boden der Kellerwohnung ein Leichnam aufgefunden, bei dem es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um den 57-jährigen Wohnungsinhaber handelt. Die Todesumstände bedürfen ebenso weiterer Klärung wie die Brandursache selbst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Offenbach am Main, 16.02.2025, RENKER, PvD

