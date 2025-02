Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Frau bei Wohnungsbrand tot aufgefunden

Heusenstamm / Rembrücken (ots)

(cb) Noch völlig unklar ist die Ursache eines Wohnungsbrandes am Samstagvormittag an der Anschrift "Im Vogelseen" (20er Hausnummern), bei dem für eine ältere Dame jede Hilfe zu spät kam. Sie konnte nur noch tot aus der Erdgeschosswohnung geborgen werden. Wieso es zu dem folgenreichen Feuer kam, müssen nun die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei klären. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde die Feuerwehr, gegen 10.35 Uhr, über Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Im Vogelseen" informiert. Bei den anschließenden Löscharbeiten in der Wohnung konnte schließlich ein Leichnam vorgefunden werden, bei diesem handelt es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um die 69-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung. Die genauen Todesumstände bedürfen der weiteren Klärung. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, welche zum aktuellen Zeitpunkt noch andauern.

Offenbach, 15.02.205, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

