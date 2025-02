Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen: Hinweise auf Unbekannten mit kräftiger Statur

Maintal (ots)

(lei) In einem Schrebergartengelände an der Landesstraße 3268 in Dörnigheim sind offenbar in der Nacht zu Freitag mehrere Gartenhütten aufgebrochen und durchsucht worden. Die Höhe des Sachschadens sowie genaue Informationen zur Beute müssen noch erhoben werden, fest steht bislang lediglich, dass der oder die Unbekannten mindestens zehn Gartenhütten angegangen hatten.

Bei einer der Parzellen wurde gegen 22 Uhr ein möglicher Eindringling videografiert. Die augenscheinlich männliche Person mit kräftiger Statur war mit einer dunklen Jacke mit abgesetzten Schulterpartien, einer dunklen Mütze sowie mit Sportschuhen bekleidet.

Weitere Täterhinweise nimmt die Polizeistation Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

Offenbach 14.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell