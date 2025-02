Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Unbekannte flüchteten mit Schnapsflasche; Jugendlicher beleidigt, bedroht und geschlagen: Zeugen gesucht!; Hundehalter bedroht und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Uhr aus Wohnung gestohlen: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Unbekannte brachen am Donnerstag tagsüber in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße im Bereich der 40er Hausnummern ein und entwendeten eine Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 8.45 und 16.45 Uhr. Ohne erkennbare Aufbruchsspuren verschafften sich die Täter Zugang zu der Wohnung im zweiten Obergeschoss und durchwühlten im Schlafzimmer den Kleiderschrank. Anschließend flohen die Einbrecher. Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Ladendieb flüchtete: Wer kann Hinweise geben? - Hanau

(fg) Am frühen Freitagmorgen war ein Unbekannter in einem Selbstbedienungsladen in der Straße "Am Hauptbahnhof" zugange, sackte mehrere Artikel ein und flüchtete anschließend ohne zu bezahlen in Richtung Daimlerstraße. Der Mann war 55 bis 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte eine normale Statur. Der dunkel gekleidete Ladendieb hatte zudem einen Bart und einen Koffer dabei. Er hatte sich gegen 3.30 Uhr Zugang zum Selbstbedienungsladen verschafft. Die Polizei in Hanau sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100 120 auf der Wache zu melden.

3. Hundehalter bedroht - Hanau / Großauheim

(cb) Zwei Hundehalter trafen am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Mainwiese an der Anschrift "Im Grund" aufeinander. Zuvor hatte es einen Beißvorfall zwischen den Hunden der beiden Männer im Alter von 61 und 35 Jahre gegeben. Ein Hund des Jüngeren soll den Hund des Älteren gebissen haben. Als der ältere Hundebesitzer die Tiere trennen wollte, wurde auch dieser von einem Hund gebissen und verletzt. Als der Jüngere dazukam, soll sich dieser bedrohlich vor dem 61 Jahre alten Hanauer aufgebaut haben. Die Polizei in Großauheim sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06181 9697-0 zu melden.

4. Jugendlicher beleidigt, bedroht und geschlagen: Zeugen gesucht! - Maintal

(fg) Ein 16-Jähriger wurde am Donnerstagvormittag in der Berliner Straße von einem Unbekannten geschlagen, bedroht und beleidigt, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen begegnete der Jugendliche dem Unbekannten zufällig in der Linie 23 auf dem Weg von der Bushaltestelle "Bischofsheim Schulzentrum" bis an die Haltstelle "Dörnigheim Maintalhalle". Beim Ausstieg beleidigte der Unbekannte den Maintaler und bedrohte diesen verbal; bereits zuvor kam es aus bislang unbekannten Gründen im Bus zu einer Diskussion zwischen den beiden. Der Unbekannte entfernte sich dann zunächst. Als der 16-Jährige kurze Zeit später an der Haltstelle "Dörnigheim Maintalhalle" in die Linie 23 in Richtung Frankfurt (Enkheim) einsteigen wollte, sei der Unbekannte erneut aufgetaucht. Dieser habe ihn unmittelbar mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und erneut beleidigt. Der Jugendliche erlitt durch den Schlag leichte Rötungen im Gesicht und klagte über Schmerzen. Konkrete Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Möglicherweise kann die vorhandene Videoüberwachung bei den eingeleiteten Ermittlungen unterstützen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 9.40 Uhr und 11.20 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal zu melden.

5. Zigarettenautomat im 24/7-Selbstbedienungsladen aufgebrochen - Schöneck / Oberdorfelden

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro richteten Unbekannte an, als diese einen Zigarettenautomaten, welcher in einem 24/7-Selbstbedienungsladen in der Nidderauer Straße (40er Hausnummern) aufgestellt war, aufbrachen. Die Langfinger nahmen die im Automaten befindlichen Zigaretten mit. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 2.30 Uhr und 3.20 Uhr. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 9010-0 um Zeugenhinweise.

6. Rolltor bei Unfallflucht beschädigt - Hasselroth

(lei) Sachschaden von geschätzten 9.000 Euro hinterließ ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer jüngst in der Laubersbachstraße, weswegen die Unfallfluchtermittler nun um Zeugenhinweise bitten. In der Zeit zwischen Mittwoch, 10 Uhr und Donnerstag, 14 Uhr, stieß der- oder diejenige gegen ein Rolltor eines Busunternehmens, das auf einem Grundstück an der Ecke zur Bahnhofstraße liegt. Danach flüchtete man, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699.

7. Drei Unbekannte flüchteten mit Schnapsflasche - Gelnhausen

(cb) Bereits am frühen Sonntagmorgen war ein 24 Jahre alter Mann in der Bahnhofstraße unterwegs, als er von drei flüchtigen Bekannten auf eine mitgeführte Flasche Alkohol angesprochen wurde. Der Gelnhäuser reagierte nicht auf die drei Männer und setzte gegen 4.35 Uhr seinen Weg in Richtung "Im Ziegelhaus" fort. Die drei kräftig gebauten, zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter großen Männer, welche alle älter als 40 Jahre sein sollen, folgten ihm. Einer aus dem Trio soll dem Jüngeren unter anderem einen Schlag auf den Hinterkopf gegeben haben, wodurch dieser verletzt zu Boden ging. Anschließend sollen die drei ihm die Flasche Alkohol abgenommen haben. Einer der Täter hatte einen kurzen schwarzen Bart und war mit einem grauen T-Shirt bekleidet. Seine Komplizen waren bekleidet mit einem roten T-Shirt und der andere mit einer braun/goldenen Jacke. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der 06051 827-0.

8. Fahrzeugkamera machte Bilder vom Unfallverursacher - Bad Orb

(cb) Die Fahrzeugkamera eines silberfarbenen Mercedes fertigte während einer Unfallflucht in der Haberstalstraße (einstellige Hausnummern) Fotos von einem weißen Transporter. Der unbekannte männliche Fahrer des Transporters hatte den am Fahrbahnrand geparkten Mercedes zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr und Donnerstag, 13.40 Uhr, am Fahrzeugheck beschädigt. Ohne sich um den Schaden von etwa 3.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des weißen Transporters. Die Polizei in Bad Orb ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06052 9148-0 um Hinweise.

9. Passat aus Garage gestohlen - Schlüchtern

(lei) Nachdem Unbekannte einen VW in der Gundhelmer Straße gestohlen haben, hat die Kriminalpolizei in Gelnhausen die Suche nach den Tätern und dem Auto aufgenommen. Der blaue Passat mit MKK-Kennzeichen, der in der Zeit zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr und Donnerstag, 6.30 Uhr, abhandenkam, stand abgestellt in einer Garage. Wie die Diebe an den Wagen gelangen konnten, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Weitere Hinweise zu den Unbekannten und zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die 06051 827-0.

Offenbach 14.02.2025

