POL-OF: Ampel bei Wendemanöver beschädigt: Wer kann weitere Hinweise auf den LKW geben?; Einbrecher nahmen Geld und Girokarte mit; Brand im Dachgeschoss: Schaden von rund 15.000 Euro und mehr

1. Einbrecher nahmen Geld und Girokarte mit - Offenbach

(fg) Nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Friedhofstraße (60er Hausnummern) am Donnerstag zwischen 12.30 und 23.15 Uhr ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Die Unbekannten hebelten das Badezimmerfenster auf und kletterten durch dieses ins Innere der Wohnung. Im weiteren Verlauf dursuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut. Sie nahmen unter anderem Geld und eine Girokarte mit. Am aufgehebelten Fenster entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

2. Ampel bei Wendemanöver beschädigt: Wer kann weitere Hinweise auf den LKW geben? - Offenbach

(lei) Ein folgenreiches und kostspieliges Wendemanöver unternahm ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer am Mittwochnachmittag in der Kaiserstraße. Dort, so die Angaben von Zeugen, wollte der Mann mit Bart seinen weißen Brummi mit hellblauer Aufschrift gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung zur Bernardstraße in einem 180-Grad-Manöver wenden. Dabei scherte der Auflieger aus und riss einen Ampelmast um. Der Fahrer, der danach kurz mit Warnblinklicht angehalten hatte, fuhr jedoch dann in nördliche Richtung davon. Durch den Zusammenstoß wurde vorübergehend auch die komplette Ampelanlage der gesamten Kreuzung ausgeschaltet, deren Betrieb jedoch mit fachmännischer Hilfe nach einiger Zeit wieder hergestellt werden konnte. Weitere Hinweise erbitten die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 069 8098-5699.

3. Wer hat den Mercedes angedotzt? - Offenbach

(cb) Die Polizei in Offenbach sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Mittwoch auf dem Parkplatz des Ringcenters im Odenwaldring (70er Hausnummern) ereignete, Zeugen. Die Fahrzeugeigentümerin parkte ihren schwarzen Mercedes mit OF-Kennzeichen gegen 8.05 Uhr. Als sie kurz vor 13 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, wies dieses Beschädigungen am Fahrzeugheck auf. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Beamten.

4. Vermisste wieder da - Mühlheim

(cb) Die seit dem 19. Januar vermisste Jugendliche aus Mühlheim am Main konnte wohlbehalten angetroffen werden. Daher kann die Fahndung nach ihr zurückgenommen werden.

5. Hoher Schaden: Mehrere Paletten mit Marktware weg - Neu-Isenburg

(lei) Auf dem Gelände eines Logistikzentrums einer großen Supermarktkette in der Straße "An der Gehespitz" haben Unbekannte bereits zwischen Montag und Dienstag mehrere Paletten mit Marktware erbeutet. Indem sie sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen als vermeintlich berechtigte Spediteure ausgaben, luden die Kriminellen die Paletten auf einen Lkw auf und fuhren anschließend davon. An dem vorgegeben Lieferort kam die Ware, deren Wert auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt wird, jedoch nie an. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei bereits vor. Die Ermittlungen dauern an.

6. Geld abgehoben und anschließend ausgeraubt: Kripo sucht Zeugen! - Neu-Isenburg

(fg) Das Kommissariat 11, das unter anderem für Raubdelikte zuständig ist, ermittelt nach einem Angriff auf einen Passanten am Donnerstagabend in der Offenbacher Straße im Bereich einer dortigen Bank. Ein 44-Jähriger aus Dreieich hatte gegen 20.30 Uhr Geld an einem Automaten (einstellige Hausnummern) abgehoben und ging zu seinem in der Nähe geparkten Auto. Zwei Unbekannte, die den Mann möglicherweise zuvor beim Geldabheben beobachtet hatten, verfolgten den Dreieicher zunächst. Als der 44-Jährige die beiden ansprach, habe einer der Unbekannten unvermittelt in dessen Gesicht geschlagen, wobei das Geld zu Boden fiel. Die beiden Männer hoben daraufhin das Geld auf und flohen. Der Täter, der den Schlag ausführte, war 40 bis 45 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und hatte eine trainierte Figur. Der Brillenträger hatte dunkle Haare, welche an den Seiten rasiert waren und einen Bart. Sein Begleiter war etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und ebenfalls trainiert. Auch er hatte dunkle Haare, welche an den Seiten rasiert waren. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Duo geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Brand im Dachgeschoss: Schaden von rund 15.000 Euro - Rodgau / Nieder-Roden

(fg) Am Donnerstagnachmittag brannte es im Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Ober-Rodener Straße im Bereich der 40er Hausnummern, weshalb Feuerwehr und Polizei ausrückten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brannten in einem dortigen Zimmer unter anderem eine Matratze und Unrat. Das Dachgeschoss ist nach dem Brand unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

8. Toyota Corolla gestohlen: Kripo sucht nach Autodieben - Langen

(fg) Unbekannte stahlen zwischen Mittwochnachmittag, 16.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, einen in der Straße "Im Hasenwinkel" im Bereich der 30er Hausnummern abgestellten Toyota Corolla. Am schwarzen Kleinwagen waren OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 2003 angebracht. Das Auto stand auf einem zugewiesenen Parkplatz vor den dortigen Wohngebäuden. Bisang liegen keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei hat den Wagen umgehend zur Fahndung ausgeschrieben und sucht zudem unter der Rufnummer 069 8098-1234 nach Zeugen.

9. Brauner Opel beschädigt: Zeugen gesucht - Hainburg / Hainstadt

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen in der Wilhelmstraße (30er Hausnummern) geparkten Opel Zafira beschädigte. Der braune Wagen wurde am Mittwoch gegen 11.20 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 12.55 Uhr musste der Fahrzeugeigentümer Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Die ermittelnde Polizei in Seligenstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

