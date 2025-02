Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person endete an einer Grundstücksmauer - Hanau

Stadt Hanau (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.50 Uhr, befuhren zwei Autos hintereinander den Kinzigheimer Weg und wollten beide nach links in die Straße "Am Krawallgraben" abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen holte eine 20-jährige Mitsubishi Fahrerin beim Abbiegen weiträumig aus, währenddessen die 18-jährige Polo-Fahrerin dieses nicht tat. Während des Abbiegens streiften sich dann die beiden Fahrzeuge und der VW Polo landete an einer Grundstücksmauer. Durch den Aufprall liefen Betriebsmittel aus, so dass die Feuerwehr dazu geholt wurde. Die 19-jährige Beifahrerin im Polo verletzte sich leicht und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge musste dann abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen und der Mauer wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100120

Offenbach am Main, 15.02.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell