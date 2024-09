Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Grundschule

Eitorf (ots)

Am Montagmorgen (23. September) entdeckte ein Angestellter einer Grundschule in Eitorf, dass in das Gebäude eingebrochen wurde. An der Schule war am Freitag (20. September) gegen 18:30 Uhr noch alles in Ordnung gewesen, sagte der Zeuge. Als er Montag gegen 06:30 Uhr zu seinem Arbeitsplatz in der Brückenstraße kam, entdeckte er, dass an zwei Schulgebäuden insgesamt 13 Fenster beschädigt worden waren. Die Scheiben waren teilweise eingeschlagen; teilweise waren wahrscheinlich mittels eines Glasschneiders Löcher hineingeschnitten worden. Im Innern haben der oder die Täter dann Türen und Computerzubehör beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht angegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen hat und Hinweise zu möglichen Tätern machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3421. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell