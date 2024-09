POL-SU: Zu zweit und alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Sankt Augustin (ots) - Am Freitag (20. September) kam es in Sankt Augustin zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 16:25 Uhr wollte eine 68 Jahre alte Frau an einer Bushaltestelle an der Bonner Straße in einen Linienbus steigen. Beim Einstieg vorne bei der Busfahrerin bemerkte die 68-Jährige, dass sich jemand an ihrem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug, zu ...

mehr