Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken vor Streifenwagen aufgefallen

Troisdorf (ots)

Am Samstag (21. September) verursachte in Troisdorf eine betrunkene Autofahrerin unmittelbar vor einem Streifenwagen fast einen Verkehrsunfall. Gegen 23:50 Uhr waren die Polizisten in ihrem Auto aus Richtung Sieglar kommend auf dem Willy-Brandt-Ring unterwegs. Als sie in den Kreisverkehr Langemarckstraße einfuhren, fuhren sie unmittelbar hinter einem weißen VW. Dessen Fahrer musste dann einem Ford ausweichen, der vom Willy-Brandt-Ring aus Richtung Siegburg kommend in den Kreisverkehr einfuhr und die Vorfahrt des VW missachtete. Ein Zusammenstoß konnte nur durch die schnelle Reaktion des VW-Fahrers verhindert werden. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Theodor-Heuss-Ring fort, während die Fiesta-Fahrerin von den Polizisten angehalten wurde. Bei der sich anschließenden Kontrolle zeigte die 24 Jahre alte Frau aus Troisdorf deutlich verlangsamte Reaktionen, eine undeutliche Aussprache und einen stolpernden, schwankenden Gang. Außerdem nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Die Troisdorferin wurde daher zur nächstgelegenen Polizeiwache gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 1,5 Promille. Ein Arzt entnahm der Frau, die einräumte Wein getrunken zu haben, eine Blutprobe. Die Beamten untersagten der 24-Jährigen die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Die Polizisten fertigten neben einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss auch einen Bericht an das Straßenverkehrsamt, damit dort geprüft wird, ob die Eignung zum Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge vorliegt. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell