POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Betzdorf (ots) - Am 25.04.2024 ist Girls' Day, wie in den vergangenen Jahren nimmt auch die Polizeiinspektion Betzdorf daran teil. Interessierte ab 14 Jahren können sich mit Namen und Altersangabe per Email anmelden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Einstellungsberatung Telefon: 02741 - 926 0 www.polizei.rlp.de ...

