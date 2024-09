Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Einstieg in den Bus bestohlen/ Jugendliche entkommen mit Portemonnaie

Sankt Augustin (ots)

Am Freitag (20. September) kam es in Sankt Augustin zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 16:25 Uhr wollte eine 68 Jahre alte Frau an einer Bushaltestelle an der Bonner Straße in einen Linienbus steigen. Beim Einstieg vorne bei der Busfahrerin bemerkte die 68-Jährige, dass sich jemand an ihrem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug, zu schaffen machte. Als die Frau aus Sankt Augustin sich umdrehen wollte, wurde sie unvermittelt von hinten geschubst - vermutlich, um sie am Zurückschauen zu hindern. Die Sankt Augustinerin nahm dann Gelächter hinter sich wahr und konnte nur noch beobachten, wie sich eine Gruppe von fünf oder sechs Jugendlichen im Laufschritt in unbekannte Richtung entfernte. Dann registrierte die 68-Jährige, dass ihr zuvor verschlossener Rucksack offenstand und ihre schwarze Geldbörse verschwunden war. Offenbar hatten die Jugendlichen das Gedränge beim Einstieg in den Bus genutzt, den Rucksack geöffnet und das Portemonnaie, in dem sich ein zweistelliger Bargeldbetrag, ein Ausweis, Bank- und Versicherungskarten befanden, entwendet. Über die Jugendgruppe konnte die Geschädigte lediglich sagen, dass sie männlich waren und nach ihrer Wahrnehmung optisch dem deutschen und teilweise dem türkischen Phänotypus entsprachen. Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321. Die Polizei rät, Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen stets eng am Körper zu tragen. Nutzen Sie dazu verschließbare Innentaschen. Hand- und Umhängetaschen sollten mit dem Verschluss nach innen, nah am Körper und möglichst vor dem Bauch getragen werden. #AugenaufTaschezu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell